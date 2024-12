Brad Pitt, Billie Eilish y Steven Spielberg celebran su cumpleaños el mismo día

El 18 de diciembre, el mundo del entretenimiento celebra a tres figuras icónicas que han revolucionado la cultura pop.

Brad Pitt, cumple 61 años. Su trayectoria inició en la televisión, este talentoso actor alcanzó el estrellato en 1991 con su papel en Thelma & Louise. Su carrera está llena de éxitos, como Se7en, El club de la pelea y Bastardos sin gloria. En 2014, ganó el Óscar como productor por 12 años de esclavitud, y sigue demostrando su versatilidad con proyectos como Había una vez en Hollywood (2019).

Por otro lado, Billie Eilish, quien cumple 23 años, ha cambiado las reglas del juego en la música. Desde su primer gran éxito con Ocean Eyes en 2015, la joven cantante ha conquistado los corazones de miles de fanáticos alrededor del mundo.

Su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) la catapultó a la cima, ganando los cuatro premios más importantes en los Grammy. Con su estilo único y su forma introspectiva de conectar con sus fans, Billie es una de las voces más influyentes de la música actual.

Y no podemos olvidar a Steven Spielberg, quien revolucionó el cine moderno con su primer éxito, Tiburón (1975), y siguió con clásicos como E.T. El Extraterrestre (1982) y La lista de Schindler (1993). Hoy, a sus 78 años, Spielberg es una de las figuras más respetadas en la industria cinematográfica.

¡Feliz cumpleaños a Brad Pitt, Billie Eilish y Steven Spielberg!