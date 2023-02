Elecciones Ecuador 2023: la violencia marcó la campaña electoral, concluye Corporación Participación Ciudadana

La Corporación Participación Ciudadana, una organización civil que vigila los procesos electorales en el país, sostiene que la campaña política de cara a los comicios del domingo 5 de febrero estuvo marcada por la violencia.

El organismo monitoreó toda la campaña, que inició oficialmente el 3 de enero y terminó la medianoche de este 2 de febrero, y concluyó que la violencia contra las candidatas y el crimen organizado amedrentaron a los participantes del proceso.

"La violencia política es contra hombres y mujeres, es general, pero contra las mujeres es mucho más grave. Usualmente a los candidatos hombres no se les hacen las mismas descalificaciones. Un hombre candidato no es cuestionado si está dejando a sus hijos por estar en un mitin político, o no está cocinando, o no está atendiendo el hogar", dijo este viernes 3 de febrero Ruth Hidalgo, presidenta de la Corporación Participación Ciudadana, en una entrevista en Contacto Directo.

"Muchas veces las mujeres son cuestionadas por su peso, color de piel, su vestimenta o estado civil, algo que muy pocas veces se le cuestiona a un hombre", acotó.

Para Hidalgo, todos estos factores "desincentivan" la participación de mujeres en la política.