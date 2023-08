Elecciones Ecuador 2023 | ¿A qué hora empieza y a qué hora terminan las votaciones?

Luego de seis meses, este domingo 20 de agosto los ecuatorianos para las elecciones anticipadas en Ecuador regresarán a las urnas para escoger a un presidente y vicepresidente de la República, a los 137 asambleístas que conformarán la próxima Asamblea Nacional y se pronunciarán a favor o en contra de continuar con la explotación petrolera en el Bloque 43-ITT del Parque Nacional Yasuní.

Además, solo los quiteños recibirán una papeleta adicional para votar a favor o en contra de prohibir la minería en el Chocó Andino.

Las Juntas Receptoras del Voto (JRV) abrirán a las 07:00 y cerrarán a las 17:00. Posteriormente, los integrantes de las JRV no permitirán que los ciudadanos sufraguen, sin embargo, podrán entregar un certificado de presentación que les servirá para realizar trámites en los siguientes 60 días. El documento no exime del pago de 45 dólares de multa por no acercarse a votar.

Por otra parte, puede suceder que la persona llegue a votar a las 07:00 y su mesa electoral aún no esté instalada, entonces deberá esperar a que los miembros de la JRV le permitan sufragar.

Los ecuatorianos que se registraron para votar de manera telemática podrán hacerlo entres las 09:00 y las 19:00, dependiendo del huso horario del compatriota. En este caso los ciudadanos deben ingresar al portal del Consejo Nacional Electoral para ejercer su derecho.

Los miembros de la JRV deben llegar entre las 06:30 y 07:00 para poder tener lista la mesa electoral y recibir a los electores desde la primera hora.

A las 17:00 sonará una alarma que marcará el final de la jornada electoral para empezar con el conteo de las papeletas.