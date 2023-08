Elecciones Ecuador 2023: analistas creen que los trolls de redes sociales sí pueden influir en la decisión del elector

Las expertas explican que los trolls manejan una propuesta diferente para cada red. Antes, hablar de estos perfiles era casi exclusivamente de Twitter o X, ahora ocurre en casi todos los espacios digitales, incluso en WhatsApp.

Revise también: ¿Cuándo comienza la ley seca?

Para Vélez, hay una clara intensión política en cada campaña de este tipo y para lograr esos objetivos se debe analizar cuál es el sentimiento del electorado, es decir, a qué deben apelar. También con qué recursos se cuenta, por ejemplo, si un candidato dio una declaración desacertada, lo más probable es que se aprovechen de eso para viralizarlo.

Otra opción es recurrir al pasado, para ello, necesitan personas que se dediquen a recabar información de lo que dijeron cuando ocuparon otras funciones, que, en muchos casos, se contradice con la coyuntura.

La analista dice que en Twitter el objetivo es marcar una tendencia, para ello hay actores que son personajes representativos de una organización política, quienes también refuerzan el mismo mensaje, pero quizá de manera más indirecta, y a ellos se suman los trolls que dan volumen a la información.

Avila cuenta que en TikTok, el contenido se comparte fácilmente, por lo que alcanzar miles de vistas en poco tiempo no es complicado. Cita un caso que ha sido de interés para los comunicadores, cuando Andrés Arauz cometió una equivocación y dijo que se sentarán con los 10 más buscados. En cuestión de horas el clip de sus declaraciones se difundió en unas 17 mil cuentas.

Lea más: ¿Qué es lo que más buscan los internautas en Google sobre los comicios y los candidatos?

En Facebook, en cambio, es importante el sentimiento de los usuarios que se expresa mediante las reacciones: 'me enoja', 'me entristece', 'me encanta', 'me gusta', 'me importa', 'me divierte', 'me asombra'.

Por ello, hay cuentas que reaccionan de manera negativa hacia ciertos candidatos con el objetivo de que el algoritmo castigue su contenido y sean menos visibles.

En ese caso identificarlos es mucho más sencillo porque incluso los nombres de usuarios son extranjeros.