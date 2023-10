“No estoy para enamorarme de nadie”, le dijo Mare, franca y directa, a Kachafa , el hombre de las mil voces, que no tiene ningún problema en aceptar la atracción que siente hacia Mare , afirmando que le gusta 'su postura y personalidad' y se siente afortunado por tener la oportunidad de conocer cómo es en realidad, pero también está algo confundido al saber que su compañera no lo ve de la misma forma, sin embargo no le molestaba al principio que no exista reciprocidad.

Por su lado, la actriz le ha enviado señales dejándole claro que no tiene un interés amoroso , pero pensó que lo mejor era tener una charla para aclarar esta situación porque no está lista todavía para darse una nueva oportunidad en el amor.

La ganadora del reto de popularidad notó que el rostro de Kachafa no demostraba emoción por esta victoria y durante una conversación en el dormitorio, existió tensión entre ambos desafiantes.

"¿Piensas que yo no estoy feliz que tú estés aquí?" le consulta el influencer a la actriz, quien le contesta: "No, no se nota, no se nota", manifestando que no volvería a sacrificarse por el bienestar colectivo al no ser celebrada por todos la eliminación de Carolina. Cuando Mare se levantó para dirigirse al baño, Kachafa le agarró la mano, esperando tener oportunidad de arreglar lo que parecía perdido, pero la ganadora de esta semana le pidió que la suelte. ¿Este amor llegó a su fin antes de iniciar?

