“Siento que Mare me falló”: primeras declaraciones de Carolina Jaume tras ser eliminada de Desafío a la Fama

Según la exdesafiante, al ingresar a la casa mostró un personaje con el que se ganó la antipatía de varios creadores de contenido, entre ellos Mare Cevallos, compañera que causó la eliminación de la rubia presentadora, pero luego fue cambiando y mostrando a la verdadera Carolina. El señalamiento de alguien a quien consideraba amiga lo toma como traición porque, según Jaume, antes de iniciar la convivencia las dos habrían llegado a un acuerdo estratégico.

Además, la también actriz afirmó que Cevallos reveló información confidencial de su vida privada, acto que no le pareció justo. "Empezó a contar secretos de amistad que yo creo que, en amistad, por más que te peleas con una persona, no puedes contar los secretos, yo creo que eso es muy bajo y yo creo que hay códigos de amistad, incluso en pelea", señaló Jaume, agregando que no desea saber nada de Mare y si tuviera la oportunidad de regresar al reality, eliminaría a su examiga.

