Cevallos indicó que su decisión no era traición ni venganza, pero no estuvo de acuerdo con la actitud de la rubia presentadora desde el inicio de la competencia, asegurando que Jaume en todas las conversaciones quería ser el centro de atención, amenazando y con comentarios altaneros que no han sido del agrado de Mare, así como de muchos participantes más.

Desde la semana pasada, María Emilia le dijo a Carolina delante de todos que lo mejor sería si se va de la competencia, porque el encierro era contraproducente para su salud mental. Aunque Jaume no estaba tan a gusto con el señalamiento, sí lo consideró como una traición de quien pensaba era su amiga, pero lo terminó aceptando, dejando que el Ecuador tenga la última palabra.

Desafío a la Fama: Mare Cevallos en riesgo de ser eliminada