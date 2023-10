View this post on Instagram

Mientras Lira afirmó que señalaba a Tamayo porque el cariño que siente por Cevallos no le permitía hacerlo con ella , Espinoza sí nominó a la actriz, pero por no haber hecho un buen trabajo en el podcast. Sin embargo, Mare obtuvo lo que deseaba, ser la persona que esta semana tiene la oportunidad de eliminar a un compañero o, si no resulta como esperaba, le dirá adiós a la competencia.

Kachafa, el hombre de las mil voces, no tiene ningún problema en aceptar la atracción que siente hacia Mare, afirmando que le gusta 'su postura y personalidad' y se siente afortunado por tener la oportunidad de conocer cómo es en realidad, pero también está algo confundido al saber que su compañera no lo ve de la misma forma, sin embargo no le molesta que no exista reciprocidad.

Por su lado, la actriz le ha enviado señales dejándole claro que no tiene un interés amoroso, pero considera que deberían tener una charla para aclarar esta situación porque no está lista todavía para darse una nueva oportunidad en el amor.