16 oct 2025 , 22:02

Barcelona SC recibió la visita de Adrián Luna Martinetti, tras conseguir su contrato en la UFC

Adrián Luna Martinetti, quien recientemente consiguió un contrato con la UFC tras vencer al ruso Mark Vologdin.

   
    Adrián Luna Martinetti, luchador de la UFC, abraza a Felipe Caicedo, delantero de Barcelona SC( Foto: Barcelona SC )
La tarde de este jueves 16 de octubre, Barcelona Sporting Club recibió la visita del luchador ecuatoriano Adrián Luna Martinetti, quien recientemente consiguió un contrato con la UFC tras vencer al ruso Mark Vologdin.

El club compartió en sus redes sociales el emotivo encuentro con el peleador tricolor, quien busca hacer historia en las artes marciales mixtas a nivel internacional.

¡Hoy recibimos en casa a los gemelos Luna Martinetti! Socios de Barcelona SC desde hace muchos años y deportistas de élite que nos inspiran con su esfuerzo, disciplina y espíritu de superación. Orgullo barcelonista, orgullo guayaquileño”, publicó el club en su cuenta oficial de X.

Adrián y su hermano compartieron con el primer plantel de Barcelona SC, que se prepara para su próximo compromiso frente a Liga de Quito, correspondiente a la segunda jornada del hexagonal final de la LigaPro.

El encuentro entre toreros y albos se disputará este viernes 17 de octubre a las 20:15 (hora de Ecuador) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, y será transmitido en vivo por Zapping.

