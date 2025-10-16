Barcelona SC recibió la visita de Adrián Luna Martinetti, tras conseguir su contrato en la UFC

La tarde de este jueves 16 de octubre, Barcelona Sporting Club recibió la visita del luchador ecuatoriano Adrián Luna Martinetti, quien recientemente consiguió un contrato con la UFC tras vencer al ruso Mark Vologdin.

El club compartió en sus redes sociales el emotivo encuentro con el peleador tricolor, quien busca hacer historia en las artes marciales mixtas a nivel internacional.

“¡Hoy recibimos en casa a los gemelos Luna Martinetti! Socios de Barcelona SC desde hace muchos años y deportistas de élite que nos inspiran con su esfuerzo, disciplina y espíritu de superación. Orgullo barcelonista, orgullo guayaquileño”, publicó el club en su cuenta oficial de X.

