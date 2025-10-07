El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti venció a Mark Vologdin y consiguió su contrato en la UFC

Adrián Luna Martinetti logró una importante victoria por decisión unánime sobre el ruso Mark Vologdin en el Dana White's Contender Series, asegurando así su contrato en el Ultimate Fighting Championship (UFC).

Con este logro, Luna se une al selecto grupo de peleadores ecuatorianos que militan en la UFC, junto a Marlon Chito Vera, Michael Morales y Carlos Vera.

El combate no comenzó de la mejor manera para el ecuatoriano. En el primer asalto, se mostró algo cauteloso y con poca efectividad en sus golpes, mientras que el ruso tomó la iniciativa y conectó más ataques.

Sin embargo, en el segundo round Luna cambió de actitud: fue más agresivo, aumentó su precisión y logró hacer sangrar a Vologdin, lo que le permitió sumar puntos clave a su favor.

