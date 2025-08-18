Tenis
Sinner y Alcaraz se miden por quinta vez en una final, en lo que será su decimocuarto enfrentamiento

La final del Masters 1000 de Cincinnati será el decimocuarto enfrentamiento en el circuito entre Alcaraz y Sinner con un cara a cara de ocho a cinco a favor del español

   
    Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final de Wimbledon del presente año( Archivo )
El español Carlos Alcaraz, que domina al italiano Jannik Sinner por ocho victorias a cinco en sus duelos ATP, afrontará este lunes el reto de tumbar al italiano 26 partidos después en pista dura.

El actual número 1 del mundo lleva sin perder desde octubre en pista dura cuando el mismo Carlos lo derrotó en la final del torneo de Pekín en 2024.

El choque de la pista central del Masters 1000 de Cincinnati será el decimocuarto enfrentamiento en el circuito entre Alcaraz y Sinner.

Cara a cara que arroja un 8-5 a favor del español y en finales se refiere el duelo hispano-italiano se dará por sexta vez y ahí también domina Carlos con un 3-2.

Sin embargo, el gran momento de forma de Sinner, especialmente cuando juega en pista rápida, lo convierte en el favorito para este compromiso.

Será otra final con los dos tenistas implicados y los cuatro últimos duelos entre ellos se dieron en la última instancia de un torneo siendo especialmente significativas las más recientes en Roland Garros y Wimbledon.

