Sinner y Alcaraz se miden por quinta vez en una final, en lo que será su decimocuarto enfrentamiento

El español Carlos Alcaraz, que domina al italiano Jannik Sinner por ocho victorias a cinco en sus duelos ATP, afrontará este lunes el reto de tumbar al italiano 26 partidos después en pista dura.