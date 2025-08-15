Sinner arrasa en el abierto de Cincinnati

Sinner, número 1 de la ATP y defensor del título en Cincinnati, barrió de la pista al canadiense Félix Auger-Aliassime (28 del mundo) por 6-0 y 6-2 en una hora y 11 minutos de partido.

Además, rompe el maleficio que arrastraba con el canadiense, con el que había perdido los dos partidos que había disputado (Madrid y Cincinnati en 2022).

"Hoy me sentí genial en la cancha. Creo que ya lo notaron, pero cada día será diferente", dijo Sinner en entrevista post-partido.

El italiano de 23 años se convirtió en el quinto hombre en este siglo en registrar 25 victorias consecutivas en la superficie junto a Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer y Andy Murray.

Sinner se enfrentará en semifinales al francés Terence Atmane (136 del mundo), que firmó el mejor resultado de su carrera al derrotar al danés Holger Rune (número 9) por 6-2 y 6-3.