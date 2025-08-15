Sinner arrasa en el abierto de Cincinnati

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/tenis/jannik-sinner-carlos-alcaraz-final-resultado-wimbledon-2025-XE9745231 target=_blank>Sinner</a></b>, número 1 de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/tenis/el-calendario-post-wimbledon-rumbo-al-us-open-y-final-de-temporada-BX9752366 target=_blank>ATP</a></b> y defensor del título en Cincinnati, barrió de la pista al canadiense <b>Félix Auger-Aliassime</b> (28 del mundo) por 6-0 y 6-2 en una hora y 11 minutos de partido. Además, rompe el<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/tenis/emma-raducanu-pidio-al-juez-la-expulsion-de-un-nino-por-estar-llorando-en-pleno-partido-GJ9920697 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b>