Sinner se lleva la batalla final contra Alcaraz y defiende su título de Masters ATP

Jannik Sinner se proclamó campeón de la ATP Finals al vencer al número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, por 7-6(4) 7-5.

   
    Jannik Sinner retuvo su título de Masters ATP tras vencer a Alcaraz en la final. ( EFE )
El italiano Jannik Sinner se proclamó campeón al vencer al número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, por 7-6(4) 7-5 en la final de este domingo en la ATP Finals para retener su trofeo en los como Masters ATP.

En una temporada definida y dominada por la rivalidad entre ambos jugadores, parecía inevitable que se encontraran en la final, y ambos cumplieron con las expectativas al superar a sus rivales y disputar un último baile en Turín.

Alcaraz forzó el único punto de quiebre del primer set, pero Sinner se mantuvo firme con una victoria en el tiebreak, y selló el partido cuando el español no pudo mantener su servicio.

Lea: Alcaraz cerrará el año como número 1 del ranking ATP

Sinner no pudo terminar el año como número uno del mundo ante Alcaraz después de que el español ganara sus tres partidos de la fase de grupos esta semana, pero el italiano ganó el último acto de 2025, habiendo alcanzado las finales de los cuatro Grand Slams este año.

Sinner ganó el Abierto de Australia y Wimbledon este año. Llegó a la final con una notable racha de 30 victorias consecutivas en pista dura cubierta desde que perdió ante Novak Djokovic en la final de Turín de 2023.

La victoria de Sinner en Turín le reportó un premio récord de USD 5 millones.

