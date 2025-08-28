Serena Williams desata polémica al ser la nueva imagen de un medicamento para bajar de peso

La tenista estadounidense de 43 años, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/serena-williams target=_blank>Serena Williams</a></b>, protagonizó una <b>campaña publicitaria de un medicamento para la pérdida de peso</b> y ha generado diversas opiniones en el público. Serena ha revelado<b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/tenis/tenistas-critican-el-olor-a-cannabis-y-el-ruido-de-las-gradas-BA10015602 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b>