Serena Williams desata polémica al ser la nueva imagen de un medicamento para bajar de peso

La tenista estadounidense de 43 años, Serena Williams, protagonizó una campaña publicitaria de un medicamento para la pérdida de peso y ha generado diversas opiniones en el público.

Serena ha revelado que ha perdido 14 kilos al estar tomando un medicamento GLP-1, un adelgazante inyectable. "Me siento muy bien y ligera tanto física como mentalmente, dijo Williams a la revista People.

El medicamento GLP-1 ayuda a regular el azúcar en la sangre y sacia el apetito al ralentizar la digestión. El fármaco disminuye los antojos y ayuda en la pérdida de peso.

Williams expresa que acudió a este medicamento debido a que nunca fue capaz de llegar al peso que necesitaba, hiciera lo que hiciera. Su preocupación por adelgazar comenzó cuando nació su hija Alexis en 2017.

La compañía que brindó el medicamento a Selena, Ro, cuenta en la campaña publicitaria una historia de superación, sin embargo, las criticas no se han hecho esperar debido a que la publicidad señala "El reflejo de como funciona la industria de la pérdida de peso y la belleza".

"Nunca había tomado atajos en mi carrera y siempre había trabajado muy duro. Era muy frustrante hacer siempre lo mismo y no ver un cambio", declaró la ganadora de 4 medallas de oro olímpicas.