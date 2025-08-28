Tenistas critican el olor a cannabis y el ruido de las gradas

El pasado domingo 24 de agosto dio inicio el US Open, y las opiniones de los competidores no se han hecho esperar. Una de las críticas más peculiares ha sido el hedor a marihuana que se percibe en las instalaciones.

Aunque esta queja puede resultar extraña, se enmarca en un contexto legal donde la ley del estado de Nueva York permite a los mayores de 21 años poseer hasta 85 gramos de cannabis, lo que explica la presencia del olor en los alrededores del torneo.

En la presente edición del torneo, el tenista noruego Casper Ruud alzó la voz y expresó que: "El olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas".

"Es bastante molesto estar jugando, cansado, y a pocos metros, alguien fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto", agregó el tenista número 12 del ranking ATP.

El partido de segunda ronda entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci fue interrumpido en cuatro ocasiones debido al ruido constante del público. Esta situación es particularmente molesta en el tenis, un deporte que exige silencio y una gran concentración por parte de los jugadores.