En la Pista Central, el partido de diecisesavos entre Grigor Dimitrov (16º) y el británico Jacob Fearnley (68º) fue suspendido cuando el primero iba ganando 6-4 y 5-4, con su rival al saque.

Bajo el sol, Dimitrov, descalzo, mataba tiempo en su teléfono a la espera, según pudo constatar un periodista de AFP. Finalmente no completó el duelo.

En la pista N.4, el duelo entre el italiano Matteo Arnaldi (44º), que eliminó en segunda ronda a Novak Djokovic, y el bosnio Damir Dzumhur (63º) fue brevemente interrumpido y pudo acabar después, con victoria 6-3 y 6-1 del italiano.

Además de Arnaldi y Gauff, la joven rusa Mirra Andreeva, que cumplirá 18 años el martes, también tuvo tiempo para clasificar a sus segundos cuartos de final consecutivos sobre la arcilla madrileña.

La número 7 del circuito WTA, vencedora de los WTA 1000 de Dubái en febrero y de Indian Wells en marzo, se impuso 6-1 y 6-4 contra la ucraniana Yuliia Starodubtseva (99ª) y se enfrentará a Gauff en cuartos de final.

La estadounidense de 21 años, que nunca había llegado tan lejos en el torneo madrileño, se impuso a la suiza Belinda Bencic (42ª) 6-4, 6-2.

"Estoy aliviada por haber terminado el partido", declaró Gauff tras el encuentro. "Tras el apagón, lo más difícil por el momento es que no he podido ducharme después del partido, no hay agua caliente. He utilizado toallitas", contó la estadounidense a la prensa.

"No estoy segura de que vayamos a poder volver al hotel porque los semáforos no funcionan", completó.