Copa Davis: Ecuador jugará contra Australia en febrero del 2026

El tenis ecuatoriano se prepara para un nuevo desafío internacional. Tras la coronación de Italia en la Copa Davis 2025, Ecuador confirmó su participación en los Qualifiers de la edición 2026, tras superar a Bosnia y Herzegovina en septiembre pasado, con Andrés Andrade como protagonista del punto decisivo.

El sorteo realizado por la Federación Internacional de Tenis en el Bologna Fiere, en la ciudad de Bolonia, determinó que el equipo nacional dirigido por Raúl Viver se mida en la próxima ronda ante Australia, uno de los países con mayor tradición en esta histórica competencia.

Aunque las fechas aún no son oficiales, todo indica que la serie se jugará entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, con Ecuador como local. La sede que más fuerza toma es el Club Rancho San Francisco, escenario que albergó la última serie nacional y que vivió la pasión del público ecuatoriano.

Además, Quito se prepara para un hecho histórico: será anfitrión por primera vez de un torneo WTA, consolidando a Ecuador como un referente en el tenis sudamericano.