Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka recibieron USD 5 millones por ganar el US Open

Los campeones masculino y femenino del Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz y Aryana Sabalenka se embolsaron USD 5 millones cada uno por sus respectivas victorias en las finales.

La bielorrusa Aryna Sabalenka conquistó el sábado por segundo año consecutivo el US Open al derrotar por 6-3 y 7-6(3) a Amanda Anisimova (número 9).

Al día siguiente, Carlos Alcaraz se coronó con su sexto Grand Slam y recuperó el número uno del mundo al vencer a Sinner en cuatro sets 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en 2 horas y 42 minutos.

Es la primera vez que el Abierto de Estados reparte el mismo premio para la rama masculina y femenina. Los otros finalistas, el italiano Jannik Sinner y la estadounidense Anisimova, recibieron 2,5 millones.

Lea también: Donald Trump fue abucheado en la final del US Open

La bolsa de premios del US Open aumentó a casi USD 85 millones en todos los cuadros este año (eventos de individuales, dobles, clasificación y silla de ruedas) incluyendo el monto récord para los campeones de individuales femeninos y masculinos.

La compensación total para los jugadores aumentó a 90 millones, la cifra más alta en la historia del tenis.

Los campeones de la edición pasada del US Open (Sinner y Sabalenka) recibieron USD 3,6 millones.