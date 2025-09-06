Tenis
¡Bicampeona! Aryna Sabalenka derrotó a Anisimova y ganó el US Open

Aryna Sabalenka venció a Amanda Anisimova en dos sets, por 6-3 y 7-6 (7-3) y quedó campeona del US Open

   
    Aryna Sabalenka, bicampeona del US Open( AFP )
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se consagró campeona del US Open 2025 tras vencer con autoridad a la estadounidense Amanda Anisimova en dos sets, por 6-3 y 7-6 (7-3).

Con este triunfo, Sabalenka se afianza como la número uno del ranking WTA y cierra una temporada espectacular.

Sabalenka mostró un tenis impecable de principio a fin, destacándose tanto en defensa como en sus golpes ganadores. Se mantuvo firme, ordenada y serena durante todo el encuentro, cualidades que marcaron la diferencia en la gran final disputada en Nueva York.

Por el contrario, Anisimova no logró encontrar la regularidad necesaria para competir al más alto nivel en un partido de esta magnitud.

Su ansiedad por cerrar los puntos rápidamente la llevó a cometer múltiples errores no forzados, lo que terminó pasándole factura en el resultado final.

Con esta victoria, Sabalenka gana su segundo título del US Open y eleva a cuatro su total de títulos de Grand Slam, tras haberse coronado en el Abierto de Australia en 2023 y 2024.

Además del trofeo, la bielorrusa se llevó un premio económico de USD 5 millones, mientras que Anisimova, como finalista, recibió USD 2,5 millones.

Este nuevo título no solo consolida el dominio de Sabalenka en el circuito femenino, sino que también reafirma su gran momento deportivo.

