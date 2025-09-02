Tenis
02 sep 2025 , 11:06

Bublik se rinde ante el poderío de Sinner

El italiano Jannik Sinner humilló este lunes al kazajo Alexander Bublik en solo una hora y 21 minutos por los cuartos de final del US Open.

   
  • Bublik se rinde ante el poderío de Sinner
    Bublik había ganado sus tres primeros partidos en el US Open sin ceder ni uno solo de sus 55 juegos disputados, hasta que llegó Sinner.
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, arrolló a Bublik (número 23) con un triple 6-1 en solo una hora y 21 minutos. En cuartos de final se medirá a su compatriota Lorenzo Musetti, número 10 del mundo.

Bublik llegaba al duelo con Sinner en Nueva York habiendo ganado sus tres primeros partidos sin ceder ni uno solo de sus 55 juegos disputados. Hoy, Sinner firmó 8 breaks en 11 juegos al resto.

"Eres buenísimo, esto es una locura. ¡Yo no soy malo!", le dijo Bublik a Sinner con buen humor al felicitarlo por el triunfo al final del partido.

Lea también: Empresario polaco le quita gorra firmada a un niño en el US Open

Sinner, por su parte, atribuyó parte de su aplastante victoria al mal día de su rival: "Venía de un partido muy exigente, a cinco sets, que acabó muy tarde, y no sacó tan bien como suele hacerlo".

"Nos conocemos muy bien. Tuvimos algunas batallas difíciles, especialmente este año. Me felicitó y me deseó todo lo mejor", comentó Jannik al termino del encuentro.

Ambos jugadores han protagonizado duelos memorables esta temporada. En Roland Garros, Sinner se llevó la victoria, mientras que en el torneo de hierba de Halle, Bublik sorprendió al mundo al derrotar al italiano.

El próximo rival de Sinner, el también italiano Musetti, derrotó al español Jaume Munar (número 44) por 6-3, 6-0 y 6-1.

Temas
Tenis
US Open
Jannik Sinner
Nueva York
Noticias
Recomendadas