Bublik se rinde ante el poderío de Sinner

Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, arrolló a Bublik (número 23) con un triple 6-1 en solo una hora y 21 minutos. En cuartos de final se medirá a su compatriota Lorenzo Musetti,