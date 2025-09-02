Bublik se rinde ante el poderío de Sinner

Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, arrolló a Bublik (número 23) con un triple 6-1 en solo una hora y 21 minutos. En cuartos de final se medirá a su compatriota Lorenzo Musetti, número 10 del mundo.

Bublik llegaba al duelo con Sinner en Nueva York habiendo ganado sus tres primeros partidos sin ceder ni uno solo de sus 55 juegos disputados. Hoy, Sinner firmó 8 breaks en 11 juegos al resto.

"Eres buenísimo, esto es una locura. ¡Yo no soy malo!", le dijo Bublik a Sinner con buen humor al felicitarlo por el triunfo al final del partido.

Sinner, por su parte, atribuyó parte de su aplastante victoria al mal día de su rival: "Venía de un partido muy exigente, a cinco sets, que acabó muy tarde, y no sacó tan bien como suele hacerlo".