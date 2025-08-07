Ben Shelton y Karen Khachanov disputarán la final del torneo ATP 1000 de Toronto

El estadounidense Ben Shelton y el ruso Karen Khachanov disputarán la final del torneo ATP 1000 de Toronto a la que llegaron tras derrotar este miércoles, el primero a Taylor Fritz, y el segundo a Alexander Zverev.

En la primera semifinal de la jornada, Khachanov (16) se impuso a Zverev (3) por 6-3, 4-6 y 7-6(4) en dos horas y 53 minutos.

"Fue un partido muy exigente, muy mental y muy físico. Así que estoy muy contento de haber conseguido la victoria después de haber perdido algunos partidos fáciles contra él en los últimos años", añadió Khachanov tras imponerse a Zverev.

Khachanov se enfrentará este jueves al estadounidense Shelton (7) quien en la segunda semifinal derrotó en dos sets, 6-4 y 6-3, a su compatriota Taylor Fritz (4) para acceder a su primera final de un Masters 1000.