Ben Shelton se consagra en Toronto y conquista su primer Masters 1000

El estadounidense Ben Shelton ganó este jueves su primer Masters 1000 al vencer en la final del torneo de Toronto al ruso Karen Khachanov por 6-7(5), 6-4 y 7-6(3).

Shelton, de 22 años, se convierte en el estadounidense más joven en ganar un Masters 1000 desde que en 2004 Andy Roddick se hizo con el torneo de Miami con 21 años.

En un partido muy igualado que se prolongó durante dos horas y 47 minutos, Shelton aprovechó su saque, que alcanzó 224 kilómetros por hora, para salir de los aprietos en los que le colocó Khachanov.

"Ha sido una semana increíble. He visto muchos de tus partidos y el nivel al que has jugado es realmente elevado. La forma en que golpeaste la pelota esta noche no es algo que mucha gente pueda hacer", afirmó Shelton.

"Tengo suerte de salir de aquí con una victoria", dijo y añadió: "Estuve a la altura en los momentos decisivos, perseveré, fui resiliente. Todas las cualidades que me gusta ver en mí mismo".