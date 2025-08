La velada comenzó con la lucha por el campeonato femenino de la empresa entre Naomi (c) vs. Iyo Sky vs. Rhea Ripley . La campeona retuvo el título.

Becky Lynch (c) vs. Lyra Valkiria por el título Intercontinental femenino de la WWE. Solo Sikoa (c) vs. Jacob Fatu por el título de los Estados Unidos. Dominik Mysterio (c) vs. AJ Styles por el título intercontinental masculino. Todos los campeones mencionados retuvieron sus títulos.

La noche cerró con el evento estelar, John Cena (c) vs. Cody Rhodes por el título indiscutible de la WWE en una pelea callejera que duró más de 25 minutos con Cody Rhodes saliendo victorioso y siendo nuevamente campeón máximo de la compañía.

Con John Cena recibiendo la ovación del público, se pensó que el evento terminaba ahí pero el regreso de la bestia encarnada Brock Lesnar sorprendió a todos en la arena.