La primera noche estuvo llena de acción y momentos inolvidables. Seth Rollins sorprendió a todos al canjear su maletín de Money in the Bank y le arrebató el Campeonato Mundial Pesado a CM Punk , apenas unos minutos después de que este derrotara a Gunther en una pelea que duró de 30 minutos.

3 de agosto :

John Cena (c) vs. Cody Rhodes por el título indiscutible de la WWE

Naomi (c) vs. Iyo Sky vs. Rhea Ripley por el título mundial femenino de la WWE

Becky Lynch (c) vs. Lyra Valkiria por el título Intercontinental de la WWE

Solo Sikoa (c) vs. Jacob Fatu por el título de los Estados Unidos

Dominik Mysterio (c) vs. AJ Styles por el título internacional

Wyatt Sicks (c) vs Street Profits vs. Fraxiom vs. Motor City Machine Guys vs. Andeade y Rey Fenix (TLC match) por el título en parejas de la WWE