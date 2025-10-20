Oklahoma busca el bicampeonato, Doncic lidera a los Lakers y Rockets apunta alto

Tras meses de especulaciones sobre su futuro, Giannis se quedó en los Bucks y perdieron a Damian Lillard. Con la lesión en el tendón de Aquiles de Tyrese Haliburton , los Pacers salen aún más lejos de los favoritos para regresar a las Finales en el Este.

Celtics dejó ir a Jrue Holiday y a Kristaps Porzingis , equipos como los New York Knicks de Jalen Brunson o los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo ven esto como una oportunidad para ascender y buscar mejor posición en la tabla.

En el Conferencia Este, los reinantes Boston Celtics tendrán una temporada complicada al no contar con su mayor estrella Jayson Tatum tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles contra los Knicks en la pasada post temporada.

Oklahoma City Thunder comenzará su búsqueda del bicampeonato cuando comience este martes la campaña 2025-26 de la NBA . El MVP, Shai Gilgeous Alexander , buscará repetir su historica hazaña pero tendrá que sobrepasar a nombre como LeBron James, Luka Doncic, Kevin Durant y Steph Curry .

En Texas esperan con ansias por el debut de los Rockets de Kevin Durant, que acordó este domingo una extensión de contrato de dos años y 90 millones de dólares.

A pocos kilómetros de distancia, los Mavericks de Dallas recuperaron la ilusión. Tras dejar salir a Luka Doncic con destino Los Ángeles Lakers, los Mavs ganaron la lotería del draft y pudieron seleccionar a Cooper Flagg con la elección número 1. El alero genera una gran expectativa de cara a su debut en la NBA.