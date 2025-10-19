Max Verstappen gana el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula Uno

El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo con Red Bull, se impuso este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, decimonovena cita del Mundial de Fórmula 1, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Verstappen, de 28 años, logró su victoria número 68 en la Fórmula 1 y la quinta de la temporada 2025, superando al británico Lando Norris (McLaren), que fue segundo, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien completó el podio en tercer lugar.

El actual líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), finalizó en quinto puesto, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, cruzó la meta en décima posición.

Con este resultado, Piastri mantiene el liderato del Mundial con 346 puntos, seguido por Norris con 332 y Verstappen con 306, cuando restan cinco Grandes Premios para el cierre de la temporada.