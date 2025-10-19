Jhonatan Narváez finalizó en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Guangxi

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez logró el tercer lugar en la clasificación general del Tour de Guangxi, tras finalizar dentro del pelotón principal en la etapa final disputada en la ciudad de Nanning.

A lo largo de la semana, Narváez aprovechó estratégicamente los segundos de bonificación y protagonizó una destacada actuación en la única llegada en alto del recorrido, lo que le permitió mantenerse entre los mejores de la general.

Con este resultado, el tricolor subió al podio en Nanning y cerró con broche de oro una gran temporada, la primera con su nuevo equipo, el UAE Team Emirates-XRG. Desde su fichaje, Narváez ha demostrado todo su potencial, siendo incluso una pieza clave en la defensa del título de Tadej Pogačar durante el Tour de Francia, donde terminó en el puesto 13 de la general.

Lea también: El emotivo mensaje de la esposa de Chito Vera, tras su derrota ante Aiemann Zahabi en la UFC

"Creo que vinimos aquí con el objetivo de ganar la carrera. Hicimos lo mejor con el equipo, aprovechamos los sprints bonificados y creo que el final de ayer fue realmente duro para mí. Al final, estoy feliz porque terminé en el podio", dijo Narváez, después de finalizar tercero en el Tour de Guangxi.

"Comencé la temporada ganando en el Tour Down Under y la terminé aquí con otro podio en una carrera WorldTour. En general, todo el año he tenido un buen rendimiento, así que estoy feliz de cerrar en el podio esta última carrera de la temporada", agregó.

Narváez inició el año con una victoria en la clasificación general del Santos Tour Down Under, la primera prueba WorldTour del calendario, y ahora lo culmina con un nuevo podio internacional, consolidándose como uno de los corredores más sólidos de la temporada para el UAE Team.