Lucía Yépez se prepara para los Juegos Olímpicos París 2024

La luchadora ecuatoriana Lucía Yépez, ya clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, viajó a España para entrenar y participar en el primer Ranking Series del año, en Croacia.

Yépez, de 22 años, se ha recuperado de la lesión que sufrió el año pasado durante los Juegos Panamericanos. Su objetivo es aprovechar sus entrenamientos en España y la competición en Croacia para mantener la forma y soñar con una medalla olímpica.

“Es muy importante la acumulación de puntos (el evento de Croacia) para el ranking mundial, para ser cabeza de serie en los Juegos Olímpicos”, dijo Yépez.

La deportista también lamentó que los ministerios del Deporte y de Economía no hayan pagado desde hace cuatro meses los aportes monetarios que corresponde a los atletas.

“Son cuatro meses que no nos cancelan, mis compañeras me dicen que ya no tienen recursos para su preparación y es algo que ya nos preocupa mucho porque nadie nos da respuesta”, expresó.

Pese a las dificultades, Yépez está decidida a continuar con su preparación y llegar en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos.