Más deportes
07 oct 2025 , 10:49

Kiara Rodríguez llegó a Ecuador tras proclamarse tetracampeona en el Mundial de Paratletismo

Ecuador le dio la bienvenida a la deportista tricolor tras su histórica hazaña en el Mundial de Paratletismo.

   
  • Kiara Rodríguez llegó a Ecuador tras proclamarse tetracampeona en el Mundial de Paratletismo
    Kiara Rodríguez en su llegada a Guayaquil. ( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La tricampeona mundial de paratletismo, Kiara Rodríguez, llegó este martes a Ecuador y fue recibida con emotivos abrazos y flores. La atleta de 22 años arribó desde Nueva Delhi, India, donde se celebró el más reciente Mundial de Paratletismo.

Rodríguez conquistó tres medallas de oro, acumulando la impresionante cifra de ocho títulos mundiales en diversas ediciones de la competencia.

Lea también: ¡Histórico! Kiara Rodríguez, campeona mundial de paratletismo en 200 metros T47 e impuso nuevo récord

La guayaquileña, nacida con parálisis braquial en el brazo izquierdo, se ha especializado en pruebas de velocidad y salto de longitud. Su carrera internacional ha estado marcada por éxitos en escenarios de alto nivel, incluyendo los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y los de París 2024.

Temas
llegada
paratleta
Kiara Rodríguez
Ecuador
Noticias
Recomendadas