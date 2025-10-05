¡Histórico! Kiara Rodríguez, campeona mundial de paratletismo en 200 metros T47 e impuso nuevo récord

¡Hazaña histórica! Kiara Rodríguez se proclamó campeona mundial de paratletismo en la prueba de 200 metros T47, logrando un impresionante tiempo de 24.34 segundos, con el que batió nuevamente el récord mundial.

Rodríguez, ya es un nombre consagrado en el paratletismo internacional. La ecuatoriona selló con broche de oro su participación en este Mundial, consiguiendo su tercera medalla de oro y esta vez en la única prueba que le faltaba: los 200 metros.

La tricolor nuevamente demostró estar en un nivel superlativo. Con una salida explosiva y un ritmo imparable, cruzó la meta, dejando atrás a sus rivales y al antiguo récord.

Lea también: Kiara Rodríguez es tetracampeona mundial: oro y otro récord en salto largo

Con esta victoria, no solo suma un nuevo título mundial, sino que ya acumula ocho medallas de oro en campeonatos mundiales, consolidándose como una de las figuras más destacadas del paratletismo a nivel internacional.

Nacida con parálisis braquial en el brazo izquierdo, Kiara Rodríguez se ha especializado en pruebas de velocidad y salto de longitud. Su carrera internacional ha estado marcada por éxitos en escenarios de alto nivel, incluyendo los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y los de París 2024.

En la capital francesa, Rodríguez alcanzó nuevamente la gloria paralímpica con dos medallas de oro: una en los 100 metros T46/47, con un tiempo de 12,04 segundos, y otra en el salto largo T46/47, donde estableció un récord paralímpico al alcanzar los 6,05 metros.