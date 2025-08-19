Chávez Jr. deportado de EE. UU.: el boxeador mexicano es vinculado a presuntos nexos con el narcotráfico

El boxeador mexicano <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/julio-cesar-chavez-jr>Julio César Chávez Jr.</a> se encuentra <b>detenido en México </b>para enfrentar cargos relacionados con el<b> narcotráfico</b> luego de haber sido deportado de <b>Estados Unidos</b>, informaron el martes <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/detienen-ee-uu-boxeador-mexicano-julio-cesar-chavez-jr-acusan-vinculos-con-cartel-sinaloa-LA9637926></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>