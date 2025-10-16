Más deportes
16 oct 2025 , 18:22

Jannik Sinner derrota a Djokovic y jugará la final contra Alcaraz en el Six Kings Slam

La racha de Jannik Sinner ante Novak Djokovic es contundente: seis triunfos consecutivos, incluyendo tres en esta temporada.

   
    Jannik Sinner, durante el partido contra Novak Djokovic del torneo de exhibición Six Kings Slam ( EFE )
El italiano Jannik Sinner volvió a imponer su dominio sobre Novak Djokovic con una victoria clara por 6-4 y 6-2 en apenas 63 minutos, clasificando a la final del Six Kings Slam en Riad. Allí se enfrentará nuevamente al español Carlos Alcaraz, tal como ocurrió en la edición pasada.

Alcaraz, que superó con autoridad al estadounidense Taylor Fritz, tendrá la oportunidad de tomar revancha ante Sinner, quien lo venció en este mismo torneo en 2024. Será un nuevo capítulo de una rivalidad que ya domina el tenis masculino actual.

La final en Arabia Saudita reunirá a los dos mejores del mundo, quienes parecen estar un paso por delante del resto del circuito. Incluso Novak Djokovic, el jugador más laureado de la historia, no ha podido mantenerse al nivel de los jóvenes. Aunque no habla de retirada, sus gestos y resultados reflejan un bajón físico evidente.

Sinner dominó desde el primer quiebre de servicio al serbio y no bajó el ritmo. Djokovic no gana un título de peso desde 2023, cuando conquistó tres Grand Slams y dos Masters 1000.

La racha de Sinner ante Djokovic es contundente: seis triunfos consecutivos, incluyendo tres en esta temporada. El serbio tuvo pocas opciones en Riad, incluso desperdició un 15-40 en el segundo set cuando ya iba 4-1 abajo. Aun así, se llevó 1.5 millones de dólares por participar, mientras Sinner jugará por los seis millones destinados al campeón.

Sinner y Alcaraz han jugado 15 veces, con 10 victorias para el español, incluidas las dos más recientes: el US Open y Cincinnati. El italiano ganó por última vez en Wimbledon. Esta final será la séptima consecutiva entre ambos, una muestra clara de que esta rivalidad marca el presente y futuro del tenis.

