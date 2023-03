Fedeguayas responde al COE tras exclusión de los Juegos Bolivarianos: "Les deseo éxitos en todos los escenarios que van a tener que construir en estos dos años"

“Les deseo muchos éxitos en todos los escenarios que van a tener que construir en estos dos años y pico, como pistas atléticas, piscinas y coliseos. Entiendo que si no estamos en el Comité Organizador (de los Bolivarianos) es porque no van a contar con los escenarios de la Federación”, dijo Roberto Ibáñez, presidente de Fedeguayas, a Ecuavisa.com, tras conocer la exclusión de esta entidad por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), que recientemente anunció la lista de las instituciones que serán parte del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos.

Ibáñez calificó de "incoherencia" la decisión del COE, ya que si los juegos se realizan en la ciudad, las instalaciones deportivas de Fedeguayas son claves: "Si no te invitan a la fiesta es porque no quieren que lo que tienes sea parte de los Juegos. Entonces no quieren utilizar nuestros escenarios. Eso es lo que tratan de decirnos al sacarnos del Comité Organizador”.

El dirigente, además respondió a las declaraciones de John Zambrano, integrante del COE, quien dijo en una entrevista a Primicias, que "sería una ecuatorianidad que Fedeguayas no nos preste los escenarios deportivos".

Dicho eso, Zambrano señaló que no es necesario tener en el Comité a Fedeguayas: “Todos esos escenarios han sido construidos con plata pública. Segundo, el estatuto de Fedeguayas indica que los escenarios deportivos administrados por ellos pueden ser prestados para eventos nacionales o internacionales”, apuntó Zambrano.

Lo cierto es que por el momento, Fedeguayas es la columna vertebral para los juegos, ya que la 'Ciudad deportiva' de dicha entidad aportaría en las siguientes disciplinas: