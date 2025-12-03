Farinango y Enderica firman doblete dorado para Ecuador en aguas abiertas de los Juegos Bolivarianos 2025

Los nadadores ecuatorianos David Farinango y Esteban Enderica brillaron este miércoles 3 de diciembre en los Juegos Bolivarianos de Lima 2025, tras adjudicarse el primer y segundo lugar en la exigente prueba de 5 kilómetros en aguas abiertas, disputada en Bujama.

Farinango, en su debut bolivariano, se coronó campeón con un tiempo de 59:46.00, imponiéndose con solvencia en un circuito de alta intensidad.

Lea: Anahí Suárez le da otro oro a Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025 y confirma su dominio en la velocidad

A solo cinco segundos llegó el experimentado Esteban Enderica, quien registró 59:51.00, asegurando la medalla de plata y sumando su tercera presea en esta edición: antes obtuvo el oro en los 1.500 metros y la plata en los 400 metros combinado.

La actuación marca un nuevo doblete ecuatoriano en la disciplina y evidencia el gran momento de ambos nadadores. Este año, Farinango ha competido en eventos de élite como el Maratón Santa Fe-Coronda, donde fue segundo, varias fechas de la Copa Mundo en Egipto, España, Portugal e Italia, y el Mundial de Natación en Singapur.

Enderica, por su parte, llegó a Lima como bicampeón defensor, luego de conquistar las pruebas de 5 y 10 kilómetros en los Bolivarianos de Valledupar 2022.

La próxima cita para los tricolores será el viernes 5 de diciembre, a las 13:30, cuando disputen los 10 kilómetros aguas abiertas