01 dic 2025 , 19:34

Anahí Suárez le da otro oro a Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025 y confirma su dominio en la velocidad

La velocista ecuatoriana Anahí Suárez volvió a demostrar su nivel de élite al conquistar la medalla de oro en los relevos mixtos 4x100 de los Juegos Bolivarianos 2025, que se disputan en Lima.

   
    Anahí Suárez, atleta ecuatoriana.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
La velocista ecuatoriana Anahí Suárez volvió a demostrar su nivel de élite al conquistar la medalla de oro en los relevos mixtos 4x100 de los Juegos Bolivarianos 2025, que se disputan en Lima. La carchense integró el equipo campeón junto a Nicole Caicedo, Katriel Aldair Angulo Méndez y Anderson Jair Marquinez Espinales, quienes se impusieron con un registro de 41.520, el mejor de la prueba.

La victoria suma un nuevo capítulo a la destacada temporada de Suárez. En 2025, la sprinter ha acumulado medallas en competencias realizadas en Ecuador, Argentina, Polonia, Perú y Brasil, y además representó al país en el Mundial de Atletismo de Japón, donde compitió ante la élite mundial.

Lea: Juegos Bolivarianos 2025: Diana Durango ganó medalla de oro para Ecuador en tiro deportivo

Su agenda en Lima aún no termina: Suárez participará también en 100 metros, 200 metros y en el 4x100 femenino, pruebas en las que parte como una de las principales favoritas. A sus 24 años, ya cuenta con dos participaciones olímpicas —Tokio 2021 y París 2024— y un sólido historial como multimedallista sudamericana, consolidándose como una de las figuras del atletismo ecuatoriano.

La delegación nacional también celebró otros oros en los Bolivarianos. Jordy Jiménez se impuso en la media maratón de marcha, mientras que Esteban Enderica conquistó los 1500 metros de natación, reforzando el buen momento del deporte ecuatoriano en la cita continental.

Recomendadas