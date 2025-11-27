Juegos Bolivarianos 2025: Diana Durango ganó medalla de oro para Ecuador en tiro deportivo

La delegación ecuatoriana volvió a brillar en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Este jueves 27 de noviembre, Diana Durango Flores se consagró campeona en la prueba de pistola 25 metros individual femenina, obteniendo la novena medalla de oro para Ecuador en el certamen.

Durango, una de las referentes del tiro deportivo nacional, lideró la competencia con solidez y precisión. La ecuatoriana Marina Pérez completó el podio con la medalla de plata, mientras que la peruana Brianda Rivera se adjudicó el bronce.

Lea: Esteban Enderica gana oro en los 1 500 metros de natación en los Juegos Bolivarianos

La jornada fue especialmente productiva para el país, ya que también se colgaron preseas doradas el equipo ecuestre en el Concurso Completo por Equipos y Diego Eduardo Zurita Baquero en el Concurso Completo Individual, ampliando el acumulado de triunfos en un día histórico para el deporte ecuatoriano.

Con una carrera que inició en 2008, Diana Durango ha representado a Ecuador en competencias internacionales de alto nivel, incluidos torneos en México, Alemania y el Campeonato de las Américas en Argentina. Su trayectoria, marcada por la disciplina y la perseverancia, la llevó a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, consolidándose como una de las figuras más destacadas del tiro deportivo ecuatoriano.

El oro en Ayacucho–Lima 2025 reafirma su estatus y empuja a Ecuador a seguir escalando posiciones en el medallero general, en una edición donde el país ha demostrado crecimiento y competitividad en múltiples disciplinas.