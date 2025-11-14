Ex campeón de UFC, Dustin Poirier, da su pronóstico sobre la pelea entre Michael Morales y Sean Brady

El ecuatoriano <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ufc/michael-morales-pesaje-sean-brady-sabado-ufc-322-BH10422254 target=_blank>Michael Morales</a></b> enfrentará este sábado 15 de noviembre al número dos de la división welter, Sean Brady, <b>en un</b> <b>duelo que brindará una oportunidad por el título de la división</b>. La pelea<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ufc/ufc-322-fecha-hora-y-donde-ver-la-pelea-de-michael-morales-vs-sean-brady-MH10421962 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>