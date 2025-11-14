Ex campeón de UFC, Dustin Poirier, da su pronóstico sobre la pelea entre Michael Morales y Sean Brady

El ecuatoriano Michael Morales enfrentará este sábado 15 de noviembre al número dos de la división welter, Sean Brady, en un duelo que brindará una oportunidad por el título de la división.

La pelea será a tres asaltos y formará parte de la cartelera estelar del UFC 322.

Dustin Poirier, peleador que cerró su carrera en el UFC 318 contra Max Holloway, dió su pronostico sobre la pelea del ecuatoriano este sábado.

"No me crucifiquen pero voy con Morales", dijo Poirier en un video publicado en redes sociales. El estadounidense tuvo una remarcable carrera donde logró 22 victorias en UFC, 9 victorias por nocauts en peso ligero y ha sido la única persona que ha vencido dos veces a Connor McGregor.