El Atlético Madrid le roba la estancia de los Dolphins al Real Madrid a pesar de jugar en el Bernabéu

El<b> Santiago Bernabéu</b> será el escenario del primer partido de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nfl target=_blank>NFL</a></b> en España. El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/real-madrid target=_blank>Real Madrid</a></b> anunció oficialmente que su estadio acogerá este encuentro el <b>16 de noviembre de 2025</b>, marcando el debut<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/bad-bunny-si-va-a-ee-uu-sera-estrella-show-medio-tiempo-super-bowl-2026-JJ10192920 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>