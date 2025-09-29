El Atlético Madrid le roba la estancia de los Dolphins al Real Madrid a pesar de jugar en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu será el escenario del primer partido de la NFL en España. El Real Madrid anunció oficialmente que su estadio acogerá este encuentro el 16 de noviembre de 2025, marcando el debut de la liga de fútbol americano en Madrid. El partido enfrentará a los Miami Dolphins contra los Washington Commanders.

A pesar de que el encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, la franquicia de Miami ha elegido el Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, como su centro de operaciones.

Según informes de medios locales, los Dolphins llegaron a un acuerdo con el club rojiblanco para utilizar sus instalaciones. La decisión incluye que los Dolphins entrenarán diariamente en el Metropolitano y realizarán allí sus ruedas de prensa en los días previos al juego.

Esta elección generó un fuerte malestar en la directiva del Real Madrid. Pese a los intentos y las presiones por parte de la directiva blanca merengue, las buenas relaciones existentes entre el equipo de fútbol americano y el Atlético de Madrid prevalecieron, manteniendo el plan de los Dolphins.

Como parte del acuerdo estratégico con el Atleti, también se espera que la tienda oficial del club colchonero añada a su oferta la venta de productos de los Miami Dolphins, reforzando aún más la alianza entre ambos equipos.