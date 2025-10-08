Conor McGregor es suspendido 18 meses por fallar control antidopaje

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Conor-McGregor target=_blank>Conor McGregor</a></b>, ex campeón de peso pluma y ligero, <b>aceptó una sanción de 18 meses </b>por una violación de la política antidopaje, anunció la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ufc target=_blank>UFC</a></b> este martes. La UFC declaró en su sitio web que McGregor<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ufc/ecuador-tendra-cuatro-peleadores-en-la-ufc-chito-vera-michael-morales-carlos-vera-adrian-luna-BG10253057 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b>