Más deportes
08 oct 2025 , 10:45

Conor McGregor es suspendido 18 meses por fallar control antidopaje

Conor McGregor, ex campeón de peso pluma y ligero, fue sancionado 18 meses por una violación de la política antidopaje.

   
  • Conor McGregor es suspendido 18 meses por fallar control antidopaje
    Conor McGregor fue suspendido este martes por fallar control antidopaje.( ARCHIVO )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Conor McGregor, ex campeón de peso pluma y ligero, aceptó una sanción de 18 meses por una violación de la política antidopaje, anunció la UFC este martes.

La UFC declaró en su sitio web que McGregor perdió tres intentos de Combat Sports Anti-Doping (CSAD) para recolectar muestras biológicas de él en 2024 el 13 de junio, el 19 de septiembre y el 20 de septiembre.

Lea también: Ecuador tendrá cuatro peleadores en la UFC

"Los atletas de la UFC deben proporcionar información precisa sobre su paradero en todo momento para que se les pueda contactar y someterse a la toma de muestras biológicas sin previo aviso", decía parte del comunicado de la promoción de MMA.

Teniendo en cuenta la cooperación del peleador irlandés, la CSAD redujo en seis meses la sanción. Su período de inelegibilidad comenzó el 20 de septiembre de 2024 (fecha de su tercer fallo de paradero) y finalizará el 20 de marzo de 2026.

McGregor no ha peleado en la UFC desde que sufrió una fractura de pierna en su última pelea contra Dustin Poirier en julio de 2021.

Temas
UFC
Conor McGregor
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas