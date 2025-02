Los Yaguares, el equipo de rugby inclusivo creado por un español en Ecuador, se prepara en Guayaquil con personas con y sin discapacidad para representar por primera vez al país en el mayor torneo mundial de esta disciplina.

La iniciativa comenzó en 2016 cuando al actual entrenador y coordinador del equipo de rugby, Juan Marín García, se le presentó en un entrenamiento un chico con síndrome de Down interesado en practicar este deporte. "Yo me quedé más blanco que la pared, es decir, no sabía qué hacer", reconoció a EFE Marín.

Desde ese momento, Marín García, profesor de universidad y con una experiencia de 54 años practicando e instruyendo dentro del mundo del rugby, decidió investigar la posibilidad de desarrollar un equipo inclusivo al proyecto que ya había puesto en marcha años atrás en Ecuador: el Yaguares Rugby Club de Guayaquil.

Después de diversos encuentros con instituciones y fundaciones, Marín García consiguió el presupuesto suficiente para fundar lo que hoy es Yaguares Mixed Ability Rugby.

El equipo, que comenzó siendo un grupo de unos 30 chicos y chicas, actualmente está conformado por un total de 194 personas que entrenan tres veces por semana en grupos que van desde los 14 años hasta la mayoría de edad.