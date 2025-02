"Son 180 minutos que hay que jugar, pero no vamos a ser ratoneros , no podemos depender de cerrar el partido en casa, debemos ser inteligentes. Hay que saber jugar el partido, con orden e ir llevándolo a nuestro favor.

"Sabemos la responsabilidad que tiene ser DT de Barcelona SC, siempre voy a dar la cara por el equipo, si el club no funciona debo salir al frente. No le temo a nada, pero si el equipo no rinde, trataremos de corregirlo. Si no rindo con resultados me tienen que echar y es normal"