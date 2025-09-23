Más deportes
23 sep 2025 , 12:02

Club Deportivo Jorge Guzmán salió campeón de la Liga BasquetPro 2025

Este sábado el equipo Jorge Guzmán de Loja se proclamó campeón de la Liga Básquet Pro 2025, logrando su tercer campeonato y reafirmando su historia como el club más ganador del torneo.

   
    Club Deportivo Jorge Guzmán festejando su tercer título de Liga Basquet Pro ( REDES )
La final de la Liga Básquet Pro 2025 enfrentó al club Jorge Guzmán con Cuenca Basket Club en una serie al mejor de siete juegos.

El club lojano Jorge Guzmán se coronó campeón por tercera vez tras vencer 100-84 al Cuenca Basket Club. Con esta victoria, lograda en condición de local, el equipo cerró la serie 4-1 el pasado sábado 20 de septiembre.

Con tres campeonatos en su palmarés, Jorge Guzmán se convierte en el club más laureado de la Liga Básquet Pro e irá a representar a Ecuador en la Liga Sudamericana de Baloncesto 2025.

El club lojano tendrá en su grupo al anfitrión Olimpia Kings (Paraguay), Oberá Tenis Club (Argentina) y al Baurú (Brasil).

La fase inicial de la competición iniciará el 3 de octubre.

