Club Deportivo Jorge Guzmán salió campeón de la Liga BasquetPro 2025

La final de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/club-jorge-guzman-se-clasifica-a-su-segunda-final-consecutiva-de-la-liga-basquet-pro-tras-vencer-a-barcelona-ME10056875 target=_blank>Liga Básquet Pro 2025</a></b> enfrentó al club <b>Jorge Guzmán</b> con <b>Cuenca Basket Club</b> en una serie al mejor de siete juegos. El club lojano Jorge Guzmán <b>se coronó campeón por tercera vez</b> tras<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/once-caldas-estadistica-efectividad-local-idv-copa-vuelta-cuartos-sudamericana-IF10159562 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>