Once Caldas tiene el 83 % de efectividad como local en Copa Sudamericana

Este miércoles 24 de septiembre, <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fecha-hora-donde-ver-once-caldas-vs-independiente-del-valle-copa-sudamericana-AF10159238>Once Caldas</a> recibirá a <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ind-del-valle>Independiente del Valle</a> en el estadio Palogrande, en el partido de vuelta por los cuartos de final de la <b>Copa Sudamericana.</b> <b>El conjunto</b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fecha-hora-donde-ver-once-caldas-vs-independiente-del-valle-copa-sudamericana-AF10159238></a> <b></b> <b></b> <b></b>