23 sep 2025 , 11:49

Once Caldas tiene el 83 % de efectividad como local en Copa Sudamericana

En el partido de ida, Once Caldas derrotó 2-0 a Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

   
    Dayro Moreno (i), de Once Caldas, celebra un gol en un partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.( EFE )
Este miércoles 24 de septiembre, Once Caldas recibirá a Independiente del Valle en el estadio Palogrande, en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto colombiano llega con una ventaja importante tras haber vencido 2-0 al equipo ecuatoriano en el partido de ida, disputado en condición de visitante. Con un Dayro Moreno en gran nivel, Once Caldas dio un paso firme hacia las semifinales del torneo continental.

Además, el equipo de Manizales ha mostrado una solidez destacada jugando como local: registra un 83 % de efectividad en casa en lo que va de la Copa Sudamericana.

Lea también: Fecha, hora y dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Ha ganado cinco de sus seis partidos en el Palogrande, superando a rivales como Millonarios, Unión Española, GV San José, San Antonio Bulo Bulo y Huracán. La única derrota fue un ajustado 1-0 frente a Fluminense.

Con este panorama, Independiente del Valle está obligado a proponer un partido ofensivo si quiere revertir la serie y superar el sólido bloque defensivo que presenta Once Caldas en su estadio.

El encuentro está programado para las 19:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Disney Plus y ESPN.

