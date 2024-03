El español Carlos Sainz, de Ferrari, venció el domingo el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en una carrera en la que el triple campeón mundial Max Verstappen tuvo que retirarse por un problema mecánico.

Sainz, quien dos semanas atrás se sometió a una cirugía por apendicitis, terminó la carrera 2,3 segundos antes que su compañero de equipo, Charles Leclerc, mientras que Lando Norris, de McLaren, quedó tercero.

"Ha sido una carrera muy buena, físicamente no ha sido la más fácil, pero he estado en gran parte solo, así que he podido gestionar el ritmo, gestionar los neumáticos", declaró Sainz.

En el circuito Albert Park de Melbourne, la jornada fue desastrosa para Verstappen, apodado "Mad Max", que no pudo lograr una décima victoria consecutiva.

Verstappen tuvo que salir de su vehículo humeante después de ser rebasado por Sainz en la segunda vuelta.

