"Ha sido un fin de semana un poco complicado hasta ahora, Ferrari parece muy rápido en las tandas largas, así que mañana será un día emocionante", agregó Verstappen, de 26 años, que logró este sábado la 35º 'pole' de su carrera.

Pese al gran rendimiento de los Ferrari, la segunda plaza de Sainz fue una sorpresa, ya que el piloto madrileño se sometió hace solo dos semanas a una operación de apendicitis que le privó de correr en Yedá.

El madrileño admitió haber pasado un par de semanas "duras" y "muchos días en cama esperando a ver si podía competir".

"Si me hubieran dicho hace unos días que iba a luchar por la 'pole', no me lo hubiera creído", afirmó el español.

"No me siento al 100%, es imposible tras pasar tantos días en cama", insistió Sainz, único piloto que logró romper el dominio de Red Bull en 2023 con su victoria en Singapur.

Lea también: El piloto neerlandés Max Verstappen largará primero en el Gran Premio de Baréin