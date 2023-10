Makhachev noquea a Volkanovski y retiene su título en el UFC 294

El ruso Islam Makhachev se impuso por nocaut en el primer asalto al australiano Alexander Volkanovski en el evento UFC294 y retuvo este sábado en Emirátos Árabes Unidos el cinturón del peso ligero de la UFC.

Makhachev (25-1) no dio opción a Volkanovski (26-3) en la revancha. El australiano aceptó subir al peso ligero con diez días de aviso y cayó en el primer asalto. No pudo reeditar el buen desempeño que tuvo en su primer choque y pide a la UFC actividad. Reclamó una oportunidad para pelear en enero. Ilia Topuria a la espera.

Volkanovski, monarca del peso pluma, comenzó haciéndose con el centro de la jaula. Desde el primer intercambio quiso imponer su ritmo. Machachev apostó por la lucha, como era previsible, y el australiano no rechazó la propuesta. La sorpresa llegó en el ecuador del primer asalto.

Islam Makhachev colocaba una patada alta con la pierna izquierda que dejaba sentenciado a Volkanovski. Tras una poderosa ráfaga de golpes Marc Goddard intervino y detuvo el castigo. El ruso despejaba todas las dudas tras una primera pelea en la que se impuso con una decisión muy ajustada.

El australiano, preguntado por sus planes de futuro tras la pelea, volvió a marcar en rojo enero. “Me encantaría volver en enero, cuando me cuiden esta brecha. Me gustaría bajar el peso pluma y hacerlo”, afirmó preguntado por Daniel Cormier sobre una posible pelea con el hispanogeorgiano invicto Ilia Topuria (14-0).

Khamzat Chimaev (13-0-0) se impuso por decisión mayoritaria al nigeriano Kamaru Usman (20-4-0) en la pelea coestelar. El luchador de origen checheno salió con todo desde el comienzo. Tras un breve intercambio de manos se tiró a por el derribo, el segundo que recibía Usman en su carrera.

Chimaev, que ahora pelea bajo la bandera de Emiratos Árabes, dominó todo el primer asalto tomando la espalda del nigeriano, que sobrevivió como pudo. Cerca estuvo de finalizarlo en varias ocasiones, pero el pundonor de Usman le mantuvo en la pelea.

Para el segundo capítulo fue Usman el que dio un paso al frente. Trabajando con la mano adelantada contuvo a Chimaev. Sacó rédito en el intercambio variando las alturas y se zafó de los intentos de derribo de ‘Borz’. En el tercer y último asalto volvió a posicionarse por encima en el suelo y sumó más tiempo de control. Victoria por decisión mayoritaria para Chimaev.

El ruso Magomed Ankalaev (18-1-2) y el brasileño Johnny Walker (27-7-1) acabaron en 'no contest' en la pelea más polémica de la cartelera. Ankalaev propuso el intercambio y Walker aceptó el reto. El ruso, ágil con la mano adelantada, mermó la plasticidad del brasileño. Lo llevó contra la reja y allí se desató la polémica.

El ruso colocó una rodilla ilegal a Walker que quiso volver a la pelea. El equipo médico consideró que no estaba capacitado para continuar y, ante el enfado del brasileño y la incomprensión de los espectadores, se decretó un 'no contest'.

Ikram Aliskerov (15-1-0) no dio opción a Warlley Alves (14-7-0). El ruso pisó el acelerador desde el primer momento. Presionó al brasileño contra la reja y conectó una rodilla voladora fulminante para acabar finalizando la contienda con una ráfaga de golpes. Aliskerov suma su séptima victoria al hilo. El peleador de Makhachkala sólo ha caído derrotado en una ocasión, ante Khamzat Chimaev en el evento Brave CF 23.

El ruso Said Nurmagomedov (18-3-0) se impuso en el primer asalto vía sumisión al luchador de Tayikistán Muin Gafurov (18-7-0). Said comenzó circulando por fuera de la jaula y manteniendo la distancia con el pateo. Gafurov, que se precipitó en el primer intento de derribo, dejó el cuello expuesto. Nurmagomedov no desaprovechó la ocasión para rubricar la guillotina. EFE