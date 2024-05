Uno se pregunta, con toda lógica, ¿cómo es posible que Michael Estrada, de Liga de Quito, no tenga un lugar entre los delanteros de la Selección de Ecuador?

Si las prefieres, se supone que es porque esas personas o cosas son mejores que las que no eliges. Al menos eso dicta el sentido común.

Estrada ha disputado 21 partidos con Liga de Quito, entre todas sus competiciones. Campana, con Inter Miami, ha jugado 15 encuentros entre MLS y Concachampions, en cambio Jordy Caicedo no ha anotado goles en este semestre (su último tanto fue el 25 de octubre de 2023) y estando ya casi a mediados de 2024, solo ha disputado cuatro partidos como titular.

A esto le llaman "selección", prefieren a un delantero que lleva siete meses sin hacer un gol en lugar de dos alternativas mejores que sí vienen jugando y anotando.

Y este no es el primer sin sentido en los llamados de la Tri. Para suavizar lo que parece un negociado, léase bien, parece, no lo estoy afirmando, pero PARECE, desde dirigentes, técnicos y jugadores que sí son llamados, se ha tratado de normalizar el término "la familia de la selección", como si ponerse la camiseta nacional fuese una cosa dada por la consanguinidad o parentezco, y no por lo que debe ser: mérito.