Robert Arboleda y Gonzalo Plata, por su acto de indisciplina, se quedaron fuera de la Copa América

¡Se confirmó el castigo! Robert Arboleda y Gonzalo Plata se quedaron afuera de la convocatoria a la Copa América por su episodio de indisciplina, cuando la Selección de Ecuador se encontraba en plena gira por Estados Unidos, donde tuvo dos partidos amistosos con Guatemala e Italia.

Tras este hecho, el entrenador de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Félix Sánchez Bas, tomó la decisión de castigarlos, dejándolos afuera de la Copa América, que se llevará a cabo en Estados Unidos, del 20 al 14 de julio.

Por su parte, Kendry Páez, quien también estuvo involucrado en este lamentable hecho, no fue sancionado, ya que el jugador no tenía antecedentes indisciplinarlos con la Tri, sin embargo, sí hubo un llamado de atención y ayuda psicológica para que aprenda su error.

Días atrás, Sánchez Bas, en un evento, se refirió sobre este acto de indisciplina:

"Se han de tomar decisiones, yo como director técnico tengo que tomarlas. Sucedió lo que sucedió, yo me he informado, evidentemente he analizado y he tomado una decisión. Hablé con el presidente y afortunadamente creo que estamos alineados en eso: ya no es un tema deportivo-técnico-táctico solo. Va más allá, evidentemente".

El combinado tricolor integra el Grupo B, junto a Jamaica, Venezuela y México. Su debut será el próximo sábado 22 de junio, frente a la Vinotinto, en el estadio Levi's de Santa Clara (California).

Antes de este encuentro, Ecuador jugará tres amistosos de preparación, ante Argentina, Bolivia y Honduras.