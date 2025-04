Washington Vera: “Hay jugadores que no sienten la camiseta de Barcelona SC”

Barcelona SC no vive su mejor momento deportivo al caer 1-0 ante Universitario en la Copa Libertadores y al no mostrar su mejor nivel de juego, pero un exfutbolista habló del presente del equipo.

Pues, Washington Vera, campeón con los toreros en el 2016, lamentó que algunos jugadores no le están dando su apoyo a Segundo Alejandro Castillo.

"Segundao puede dales las herramientas a los jugadores, pero si el jugador no tiene esa mentalidad de que está en un equipo grande, es complicado. Yo siento que hay futbolistas que no sienten la camiseta de Barcelona, en BSC no juega cualquiera”, dijo el ecuatoriano en El Canal del Fútbol.

Además, Vera remarcó que “(los jugadores) están en un equipo grande y creo que tienen que marcar la diferencia, por algo están ahí”, señaló ante los futbolistas que no están en su mejor nivel.