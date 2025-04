Lea más: Emelec está interesado en Sebastián Rodríguez y Luca Klimowicz



Además, Dixon Arroyo tampoco está entre los 11 jugadores iniciales, sino que el mediocampo será de Leonai Souza y Jesús Trindade.

Castillo no contará con Felipe Caicedo, ni Brian Oyola, pues aún no están recuperados y no los quieren forzar para evitar una nueva lesión.

El encuentro entre Macará y Barcelona SC se disputará este sábado 26 de abril, a las 19:00, por la transmisión de Zapping.